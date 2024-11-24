Ты трудись, трудись работник — все условия тебе

Порой прочтешь какое-нибудь руководящее предложение, и только и можешь, что руками развести: видишь, что люди просят, нет, даже выпрашивают — а чего? Чего так зовут-то, так выкликают, глядя с надеждою в Авроры сторону? Вот это, к примеру, новенькое, прекрасное: глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о необходимости снять ограничения на максимальную длительность сверхурочной работы.