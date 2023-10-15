Армия Израиля заявила об открытии гуманитарного коридора на юге сектора Газа

Официальный представитель ЦАХАЛа призвал палестинцев воспользоваться этим коридором, чтобы обеспечить свою безопасностьАрмия Израиля заявила, что не будет вести обстрелы по маршруту, ведущему с севера палестинского сектора Газа в его южную часть, с 10:00 до 13:00 по местному времени (совпадает с московским).