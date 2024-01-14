Вы о них и не подумаете: 8 неочевидных опасностей на вашей кухне

На кухне всегда важно соблюдать осторожность, чтобы не навредить здоровью. Помимо открытого огня и острых ножей опасность представляют также вредоносные бактерии, грибки или некоторые другие, о которых мы попросту забываем.
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