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Вы о них и не подумаете: 8 неочевидных опасностей на вашей кухне

Вы о них и не подумаете: 8 неочевидных опасностей на вашей кухне

На кухне всегда важно соблюдать осторожность, чтобы не навредить здоровью. Помимо открытого огня и острых ножей опасность представляют также вредоносные бактерии, грибки или некоторые другие, о которых мы попросту забываем.

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