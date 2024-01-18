С дорожников взыскали почти полмиллиона за испорченную в яме машину

Большая часть денег ушла на ремонт авто. Выборгский районный суд рассмотрел иск петербуржца к АО «Коломяжское», которое отвечает за содержание дорог, о возмещении ущерба, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.
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