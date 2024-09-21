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Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Акрона», «Зенит» примет «Факел», ЦСКА против «Рубина», «Спартак» сыграет с «Динамо» в воскресенье

В субботу «Краснодар» сыграет в гостях с «Акроном», «Зенит» примет «Факел», ЦСКА встретится на выезде с «Рубином».

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