В новом арт-пространстве JOY Gallery откроется выставка «Зеленый свет» с «радостным» искусством

Новое арт-пространство на Петровской косе развеет миф об «интерьерном» искусстве, как об оплоте «попсовых» и лишенных смысла работ — это новое guilty pleasure для тех, кто устал от претенциозности и нуждается в позитиве.
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