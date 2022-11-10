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Капризов стал 2-й звездой дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня. Первая звезда – вратарь «Флориды» Спенсер Найт, отбивший все 40 бросков в матче с «Каролиной» (3:0).

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