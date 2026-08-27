Косиняк-Камыш объявил о вступлении Словакии в операцию НАТО

Словакия присоединилась к операции НАТО Eastern Sentry для защиты восточного фланга альянса. Словацкие военные будут размещены в Польше и Румынии, участвовали в наблюдении за воздушным пространством и поддержке систем ПВО.
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