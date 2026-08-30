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Регион 29

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Студентка из Архангельска отдала мошенникам более 650 тысяч рублей, пытаясь спасти свои сбережения

23-летняя студентка одного из архангельских вузов стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники убедили девушку, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, а на ее имя оформляют кредиты.

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