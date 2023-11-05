В ЯНАО открыли этнопарк «Коми-деревня»

В День народного единства в Лабытнанги открыли новый этнографический парк. «Коми-деревня — история города-юбиляра, который объединил нас — людей самых разных поколений и национальностей, у которых есть один общий любимый город Семи лиственниц», — отметила глава города Марина Трескова в своем телеграм-канале.
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