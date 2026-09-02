Холдинг "АГР" раскрыл цены на новый русский кроссовер Tenet Plus

Холдинг "АГР" объявил стоимость нового русского кроссовера Tenet Plus L6. Комплектация "Элегант" обойдётся в 2,9 млн рублей, "Ультра" - в 3 млн рублей.
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