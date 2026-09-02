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Царьград

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Холдинг "АГР" раскрыл цены на новый русский кроссовер Tenet Plus

Холдинг "АГР" раскрыл цены на новый русский кроссовер Tenet Plus

Холдинг "АГР" объявил стоимость нового русского кроссовера Tenet Plus L6. Комплектация "Элегант" обойдётся в 2,9 млн рублей, "Ультра" - в 3 млн рублей.

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