Пересдача ОГЭ по русскому языку для девятиклассников 7 сентября 2026 года

Дополнительный этап ОГЭ по русскому языку 7 сентября 2026 года для девятиклассников по всей России проводится дополнительный этап основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку.
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