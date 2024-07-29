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Наблюдатель от России: выборный процесс в Венесуэле прошёл на высоком уровне

Наблюдатель от России: выборный процесс в Венесуэле прошёл на высоком уровне

Выборный процесс в Венесуэле прошёл на высоком уровне, очереди на участках показали, что явка была высокой, сообщил депутат Госдумы Алексей Волоцков, представлявший Россию в качестве международного наблюдателя.

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