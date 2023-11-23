Почему Украина никогда не ударит по российской энергетике

Елена Острякова. Угрозы министра энергетики Украины Германа Галущенко нанести военные удары по энергетической системе России никогда не будут реализованы, поскольку Киев извлекает выгоду из ближайших таких объектов.
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