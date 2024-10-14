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Боррель заявил о расколе в ЕС по одной причине

Боррель заявил о расколе в ЕС по одной причине

Среди стран Европейского союза (ЕС) существует раскол касательно запрета на поставки оружия Израилю. Об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Reuters.

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