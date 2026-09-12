В Москве открылась выставка о феномене ансамбля «Песняры»

В Музейном центре «Московский дом Достоевского» начал работу совместный выставочный проект Государственного музея истории российской литературы имени В.
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