Следствие заявило, что из уголовного дела Пермского телефонного завода пропали важные доказательства

Жесткие диски с бухгалтерской отчетностью из офиса унесли неизвестные.В ходе обыска в помещениях ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”», сотрудники правоохранительных органов не смогли обнаружить жесткие диски с программой «1С: Предприятие».
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