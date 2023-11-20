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Следствие заявило, что из уголовного дела Пермского телефонного завода пропали важные доказательства

Следствие заявило, что из уголовного дела Пермского телефонного завода пропали важные доказательства

Жесткие диски с бухгалтерской отчетностью из офиса унесли неизвестные.В ходе обыска в помещениях ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”», сотрудники правоохранительных органов не смогли обнаружить жесткие диски с программой «1С: Предприятие».

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