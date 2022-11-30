Не только о футболе

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Просто взяли и лишили забитого гола простого мексиканского парня Лозано из простого клуба «Наполи»Первые пары 1/8 Ч...
  • Лена Мисько
    Ди Марию на передеса.... более чем странное решение тренераПервые пары 1/8 Ч...
  • Лена Мисько
    ❗️Если Мексика выиграет 2:0, а Польша уступит 0:2, выход в плей-офф чемпионата мира будет зависеть от количества желт...Первые пары 1/8 Ч...

Первые пары 1/8 ЧМ, борьба Роналду за гол, «Зенит» жалуется в ЭСК, Понсилуома выиграл в Контиолахти, скандал в сборной Бельгии, Ла Лига против «Ювентуса» и другие новости

Первые пары 1/8 ЧМ, борьба Роналду за гол, «Зенит» жалуется в ЭСК, Понсилуома выиграл в Контиолахти, скандал в сборной Бельгии, Ла Лига против «Ювентуса» и другие новости

1. На чемпионате мира в Катаре сборная США победила Иран (1:0) благодаря голу Кристиана Пулишича. Англия отгрузила три мяча Уэльсу (3:0, Рэшфорд сделал дубль), Эквадор проиграл Сенегалу (1:2), а Нидерланды обыграли Катар (2:0).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх