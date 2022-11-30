Первые пары 1/8 ЧМ, борьба Роналду за гол, «Зенит» жалуется в ЭСК, Понсилуома выиграл в Контиолахти, скандал в сборной Бельгии, Ла Лига против «Ювентуса» и другие новости

1. На чемпионате мира в Катаре сборная США победила Иран (1:0) благодаря голу Кристиана Пулишича. Англия отгрузила три мяча Уэльсу (3:0, Рэшфорд сделал дубль), Эквадор проиграл Сенегалу (1:2), а Нидерланды обыграли Катар (2:0).
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