Театр абсурда
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Театр абсурда

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Чиновники выписали себе досрочную премию: Володин выразил недовольство тем, что это стало всеобщим достоянием

Чиновники выписали себе досрочную премию: Володин выразил недовольство тем, что это стало всеобщим достоянием

  В коридорах Охотного Ряда снова неспокойно. На этот раз поводом для публичного раздражения Вячеслава Володина стала не законотворческая инициатива, а вполне приземленная тема — деньги.

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