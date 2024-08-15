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Катя Гордон назвала истинную причину развода Алсу: больше года скрывала правду

Катя Гордон назвала истинную причину развода Алсу: больше года скрывала правду

Главным и самым громким событием этого лета стал развод певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова. Юрист Катя Гордон не смогла остаться в стороне от этой истории и назвала истинную причину распада звездной четы.

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