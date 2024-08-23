❗️🇷🇺🇺🇦 Курское направление: разгром ВСУ в Русской Конопельке - что известно к исходу 22 августа 2024 года К вечеру в Курской области продолжаются ожесточенные бои на нескольких участках.
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❗️🇷🇺🇺🇦 Курское направление: разгром ВСУ в Русской Конопельке - что известно к исходу 22 августа 2024 года К вечеру в Курской области продолжаются ожесточенные бои на нескольких участках.
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