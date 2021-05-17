Спортивную школу для мотоциклистов создали в Уссурийске

В Уссурийске создали муниципальную спортивную школу технических видов спорта. Учреждение расположится на бывшем стадионе "Патриот", заниматься в нем будут, согласно уставу, мотоциклисты и велосипедисты, сообщает ИА UssurMedia.
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