Спортивную школу для мотоциклистов создали в Уссурийске

Спортивную школу для мотоциклистов создали в Уссурийске

В Уссурийске создали муниципальную спортивную школу технических видов спорта. Учреждение расположится на бывшем стадионе "Патриот", заниматься в нем будут, согласно уставу, мотоциклисты и велосипедисты, сообщает ИА UssurMedia.

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