«Боялся остаться в семье»: Валерий Афанасьев объяснил, почему чувствует вину перед сыном

Валерий Афанасьев чувствует вину перед сыном, росшим без отца девять лет. Актер признался, что какое-то время не участвовал в жизни старшего наследника Владимира, который родился в браке с Евгенией Колмыковой.
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