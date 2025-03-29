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Мода и Шоу-бизнес

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«Боялся остаться в семье»: Валерий Афанасьев объяснил, почему чувствует вину перед сыном

«Боялся остаться в семье»: Валерий Афанасьев объяснил, почему чувствует вину перед сыном

Валерий Афанасьев чувствует вину перед сыном, росшим без отца девять лет. Актер признался, что какое-то время не участвовал в жизни старшего наследника Владимира, который родился в браке с Евгенией Колмыковой.

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