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Темур не виноват - заложников ИК-19 захватил безупречный ребёнок? После "Крокуса" тоже раздался плач матери террориста

Темур не виноват - заложников ИК-19 захватил безупречный ребёнок? После "Крокуса" тоже раздался плач матери террориста

После штурма волгоградской тюрьмы заголосила мать одного из подозреваемых — Темура Хусинова. Она утверждает, что её, судя по описанию безупречный ребёнок, не мог пойти убивать сотрудников ИК-19, как это показывают на кадрах, разошедшихся по Сети.

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