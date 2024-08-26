Темур не виноват - заложников ИК-19 захватил безупречный ребёнок? После "Крокуса" тоже раздался плач матери террориста

После штурма волгоградской тюрьмы заголосила мать одного из подозреваемых — Темура Хусинова. Она утверждает, что её, судя по описанию безупречный ребёнок, не мог пойти убивать сотрудников ИК-19, как это показывают на кадрах, разошедшихся по Сети.