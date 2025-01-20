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Начисленные россиянам проценты по кредитам рекордно выросли

Начисленные россиянам проценты по кредитам рекордно выросли

По состоянию на 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных россиянам по взятым кредитам, но еще не выплаченных ими (выплата должна состояться в ближайший месяц для недопущения просрочки), достигла 607,8 миллиарда рублей.

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