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Цветы из будущего: 10 комнатных растений удивительных форм

Цветы из будущего: 10 комнатных растений удивительных форм

Комнатные цветоводы делятся на три категории. Первые заводят у себя на подоконниках стандартный, если так можно выразиться, набор: пеларгонию, фикус, непременно денежное дерево и, скорее всего, еще бальзамин (в миру Ванька Мокрый).

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