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«Спасибо нашим защитникам»: силы ПВО сбили пять дронов над Курской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских дронов в небе над Курской областью. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

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