Оман: Представители Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) объявили, что ранним утром танкер стал объектом предполагаемого удара беспилотника в окрестностях Анкориджа Сохар, расположенного у побережья Сохара, провинция Аль-Батина Северная; Экипаж судна эвакуировался.
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