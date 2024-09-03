Итоги лета: эксперты Авито назвали топ-5 профессий с самыми высокими зарплатными предложениями в Петербурге

Специалисты из российского интернет-сервиса для размещения объявлений Авито рассказали, что в Санкт-Петербурге сфера строительства лидировала в рейтинге по приросту средней предлагаемой зарплаты летом 2024 года.
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