Дочка Виктории Бони категорически против чтобы мама поднималась на Эверест

Модель Виктория Боня тщательно готовилась к восхождению: занималась спортом в специальной маске, имитирующей разреженный воздух, и проверяла все показатели здоровья, чтобы избежать серьезных осложнений в экстремальных условиях.
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