Межведомственная комиссия 21 августа 2026 года признала пятиэтажку на улице Саввы Кожевникова аварийной из-за состояния несущих и ограждающих конструкций, а постановление о сносе здания и расселении жильцов до конца 2038 года подписали 9 октября.