Межведомственная комиссия 21 августа 2026 года признала пятиэтажку на улице Саввы Кожевникова аварийной из-за состояния несущих и ограждающих конструкций, а постановление о сносе здания и расселении жильцов до конца 2038 года подписали 9 октября.
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