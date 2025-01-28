Гражданство России: Хочешь иметь паспорт — возьми в руки «калаш» и докажи, что достоин

Анатолий Зотов

Постоянно читаю разговоры на тему присяги, гражданства, "возьми калаш".... Это же разные темы. Надо их как-то разделить. Присяга на верность государству это одно. Воинская присяга это другое. "Возьми калаш" это третье. Гражданская присяга - при получении гражданства. Она, кстати, должна включать обязательность срочной службы и принятия воинской присяги, но не одновременно. А "возьми калаш" - должен быть готов. Как-то так.