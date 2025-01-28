Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Гражданство России: Хочешь иметь паспорт — возьми в руки «калаш» и докажи, что достоин

Гражданство России: Хочешь иметь паспорт — возьми в руки «калаш» и докажи, что достоин

Без принятия присяги о главном документе, удостоверяющем личность, даже мечтать не стоит Евгений Берсенев Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Георгий Федоров Проект закона, согласно которому иностранец не сможет получить гражданство РФ, если не примет соответствующую присягу, одобрен российским правительством.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Вот это и надо принять законом.
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4 час.
Иван Ураганов
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3 час.
Анатолий Зотов
Постоянно читаю разговоры на тему присяги, гражданства, &quot;возьми калаш&quot;.... Это же разные темы. Надо их как-то разделить. Присяга на верность государству это одно. Воинская присяга это другое. &quot;Возьми калаш&quot; это третье. Гражданская присяга - при получении гражданства. Она, кстати, должна включать обязательность срочной службы и принятия воинской присяги, но не одновременно. А &quot;возьми калаш&quot; - должен быть готов. Как-то так.
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2 час.

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