Какую тайну Романовы прятали все 300 лет своего правления

Какую тайну Романовы прятали все 300 лет своего правления

В 1590 году Федор Романов женится на Ксении, которая являлась дочерью вдовы Марии Шестовы. Девичья фамилия матушки все время правления династии скрывалась.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх