Что случилось ночью, 30 января 2025 года

Возле аэропорта в Вашингтоне столкновение военного вертолета с гражданским самолетом. Пассажирский самолет, выполнявший региональный рейс, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 ​​при заходе на посадку и упал в реку Потомак.