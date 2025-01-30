Что случилось ночью, 30 января 2025 года

Возле аэропорта в Вашингтоне столкновение военного вертолета с гражданским самолетом. Пассажирский самолет, выполнявший региональный рейс, столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку и упал в реку Потомак.
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