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Заур Беданоков и Инна Кибиткина стали призерами на Кубке России по дзюдо для спортсменов с ограниченными возможностями слуха.

Заур Беданоков и Инна Кибиткина стали призерами на Кубке России по дзюдо для спортсменов с ограниченными возможностями слуха.

В Зеленограде с 11 по 14 мая прошли Чемпионат и Первенство России по дзюдо (спорт глухих). Адыгею на соревнованиях представили Заур Беданоков, Азамат Бижев и Инна Кибиткина - воспитанники республиканского физкультурно-спортивного центра адаптации инвалидов (директор Татьяна Бугранова).

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