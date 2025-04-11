Индия и США стремятся заключить двустороннюю торговую сделку в кратчайшие сроки

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на Глобальном технологическом саммите в Нью-Дели заявил о стремлении Индии заключить двустороннее торговое соглашение с США, активировав переговоры после визита премьер-министра Моди в Вашингтон.