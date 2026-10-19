Японская межпланетная станция MMX отправится к спутнику Марса Фобосу в ночь на вторник. Ракета H3 стартует с космодрома Танегасима в 04:41 по местному времени и в 22:41 понедельника по московскому.
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