Андрей Ургант, известный актер, в своем последнем интервью раскрыл политические взгляды и подтвердил свою верность России.
Ургант выступил с заявлением впервые с начала спецоперации
Комментарии
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ВН
Виктор Не
Хитрый еврей и нашим и вашим.
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1 д.
ДЗ
Денис Замилов
Склизкий червь "я присегал СССР" а придет повестка скажет СССР то нет и гимн другой хотя какая ему повестка старый уже мог бы и не юлить но видать без этого уже не может глист
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22 час.
Александр Симакин
Сынуля так нагадил своей семье, что долго еще амбре не развеется. Противно даже слышать эту фамилию.
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10 час.
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