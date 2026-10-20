Нападение произошло около 20:30 возле остановки «50-я школа» на Ейском шоссе, неизвестный попытался вырвать у Лилии дорожную сумку, но скрылся, испугавшись окрика проезжавшего мимо самокатчика; девушка удержала вещи, однако при падении получила глубокую рану руки и ушибы.