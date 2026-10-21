Россия по гуманитарным соображениям освободила отбывавшего срок в колонии общего режима 74-летнего американского наёмника Стивена Хаббарда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮР Кедми: не понимаю...
- «Ноги на стол»: Е...
- Эксперт: ВС РФ за...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым