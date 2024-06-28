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Сильная авария возле Немецкой Деревни: автобус столкнулся с двумя легковушками – есть пострадавшие

Сильная авария возле Немецкой Деревни: автобус столкнулся с двумя легковушками – есть пострадавшие

Водитель автомобиля «Хендай», двигаясь по улице Западный обход со стороны Немецкой деревни в сторону поселка Колосистый, при перестроении из крайней правой полосы в левую не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с маршрутным автобусом, ехавшим в попутном с ним направлении.

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