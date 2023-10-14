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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Германия выиграла 1-й матч при Нагельсманне. У немцев 2 победы после увольнения Флика

Германия выиграла 1-й матч при Нагельсманне. У немцев 2 победы после увольнения Флика

Немцы сегодня обыграли команду США в товарищеском матче – 3:1. Для 36-летнего специалиста, назначенного 22 сентября, это дебютный матч в новой должности.

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