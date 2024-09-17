В Актау на сутки отключили техническую воду

Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК». Для проведения срочных ремонтных работ на ЦУВС-3 будет отключена подача технической воды на нижнюю и верхнюю зоны города с 6 часов 17 сентября до 6 часов 18 сентября.
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