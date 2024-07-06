Правительство утвердило закон о запрете с иностранной лексикой

Путин в феврале 2023 года подписал закон о запрете использования имеющих русские синонимы иностранных слов в случае, когда язык используется в качестве государственного Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Правительство утвердило план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, в который вошел пункт о противодействии излишнего использования иностранной лексики, следует из распоряжения кабмина.