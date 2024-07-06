Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Все бьются, как дебилы,мячик не поделить!В Берлине турецки...
  • Игорь Егоров
    Если эту пакость не сбивать над Черным море, она появится на других театрах противостояния с нашими врагами.Американский бесп...

Правительство утвердило закон о запрете с иностранной лексикой

Правительство утвердило закон о запрете с иностранной лексикой

Путин в феврале 2023 года подписал закон о запрете использования имеющих русские синонимы иностранных слов в случае, когда язык используется в качестве государственного Фото: Владимир Смирнов / ТАСС Правительство утвердило план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей, в который вошел пункт о противодействии излишнего использования иностранной лексики, следует из распоряжения кабмина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Это какие такие иностранные слова у которых не найдется аналогов в русском языке!)) Скорее всего их без вопросов можно создать из того же русского языка!))
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх