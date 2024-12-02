Собянин назвал соцобъекты, которые инвесторы строят при поддержке Москвы

Власти Москвы продолжают помогать инвесторам и застройщикам с возведением медицинских, производственных и спортивных объектов — за 10 месяцев текущего года без торгов было предоставлено более 350 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов.
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