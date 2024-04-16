Почему токен криптопроекта Render “выстрелил” за 2 дня на 30%?

Стоимость токена Render (RNDR) выросла в ходе двух последних сессий на 30%. Вчерашняя распродажа коснулась и RNDR, но сохранила за ним большую часть восходящего тренда, Токен представляет собой нативную криптовалюту распределенной сети GPU- производительности, построенной на Ethereum (ETH).