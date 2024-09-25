В Приморье будут штрафовать работодателей до ₽100 тыс. за склонение к аборту

Приморье добавилось к регионам, где есть штрафы за склонение беременных к абортам. Местный омбудсмен подчеркнул, что это не вмешательство в частную жизнь, поскольку закон направлен против врачей и работодателей.
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