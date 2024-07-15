20 пассажирских поездов задержали из-за схода вагонов на станции Лиски

Сход вагонов произошёл днём в воскресенье в Воронежской области.В воскресенье, 14 июля, в 13:45 на станции Лиски в Воронежской области произошёл сход вагонов в грузовом поезде, что привело к задержке движения двух десятков пассажирских поездов.