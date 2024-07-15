Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 486 подписчиков

20 пассажирских поездов задержали из-за схода вагонов на станции Лиски

20 пассажирских поездов задержали из-за схода вагонов на станции Лиски

Сход вагонов произошёл днём в воскресенье в Воронежской области.В воскресенье, 14 июля, в 13:45 на станции Лиски в Воронежской области произошёл сход вагонов в грузовом поезде, что привело к задержке движения двух десятков пассажирских поездов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх