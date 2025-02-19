Глава IBU заявил, что речи о возвращении России и Белоруссии не идет

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин в интервью норвежскому телеканалу NRK заявил, что организация не ведет переговоров о допуске российских и белорусских атлетов на турниры под эгидой своей организации.
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