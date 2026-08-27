«Нэнси Грейс Роман» готов к запуску: NASA раскрыло детали устройства новейшей обсерватории

Изображение космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA В отличие от телескопа «Джеймс Уэбб», который пожертвовал широким полем зрения ради возможности детально изучать небольшие участки неба, «Нэнси Грейс Роман» создавался с расчетом прежде всего на масштабные обзоры.