«Нэнси Грейс Роман» готов к запуску: NASA раскрыло детали устройства новейшей обсерватории

Изображение космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA В отличие от телескопа «Джеймс Уэбб», который пожертвовал широким полем зрения ради возможности детально изучать небольшие участки неба, «Нэнси Грейс Роман» создавался с расчетом прежде всего на масштабные обзоры.
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