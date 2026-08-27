Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 142 подписчика

«Нэнси Грейс Роман» готов к запуску: NASA раскрыло детали устройства новейшей обсерватории

«Нэнси Грейс Роман» готов к запуску: NASA раскрыло детали устройства новейшей обсерватории

Изображение космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA В отличие от телескопа «Джеймс Уэбб», который пожертвовал широким полем зрения ради возможности детально изучать небольшие участки неба, «Нэнси Грейс Роман» создавался с расчетом прежде всего на масштабные обзоры.

Вернуться к статье